Romania, Simion “In politica estera adotteremo la stessa strategia del Governo Meloni”

ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è tempo per festeggiare. Lo faremo quando la Romania eviterà la bancarotta e tornerà alla normalità”. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera George Simion, che alla guida dell’Alleanza per l’Unione dei Romeni ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali in Romania.

“Nessuno si aspettava un tale successo. È il segno che i romeni vogliono cambiare il governo. Avremo la stessa linea in politica estera dell’Italia. Adotteremo la stessa strategia di Giorgia Meloni“, sottolinea Simion, che rispondendo a una domanda sugli aiuti all’Ucraina afferma: “Saremo nella stessa posizione solo se gli ucraini rispetteranno i diritti delle minoranze, perché abbiamo mezzo milione di romeni lì e loro non rispettano i loro diritti in materia di chiesa e scuola: cercheremo di imporlo alla parte ucraina. Ma siamo sulla stessa lunghezza d’onda nel condannare la guerra di aggressione russa contro l’Ucraina. Sosteniamo una Nato forte e sosteniamo un’alleanza forte con l’amministrazione di Trump“.

Sulle politiche di difesa, il leader nazionalista sottolinea: “Voterò contro il riarmo dell’Unione europea perché per scopi militari abbiamo la Nato e non serve creare una nuova forma di alleanza militare”.

“Il presidente Trump ha invitato tutti i Paesi europei a essere partner seri all’interno della Nato. Molti dei 42 Paesi non contribuiscono adeguatamente. La Nato è vitale per la Romania, per la Polonia, per gli Stati baltici per via della Russia”, prosegue, e sulla Russia evidenzia: “È un pericolo. Ma il pericolo più grande è avere due blocchi geopolitici separati, avere l’Unione europea e gli Stati Uniti come avversari. Il nostro obiettivo nell’Ecr (il gruppo europarlamentare dei Conservatori e riformisti) e come presidente della Romania (se confermato al ballottaggio) è mantenere unito il mondo libero, mantenere le relazioni transatlantiche, proprio come sostiene Giorgia Meloni”.

