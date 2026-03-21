Roma, scontro tra una microcar e un’auto: muore un 17enne

ROMA (ITALPRESS) – Un ragazzo di 17 anni è morto nella notte a causa di un incidente stradale che lo ha visto coinvolto mentre era alla guida della sua microcar. L’episodio si è verificato intorno alle 2 in via Cristoforo Colombo.

La microcar Ligier a bordo della quale si trovava il ragazzo, per causa in corso di accertamento, si è scontrata con una Toyota Yaris guidata da un 53enne. Il 17enne è deceduto sul posto, mentre il conducente dell’autovettura è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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