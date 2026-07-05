Omicidio a Palermo, un uomo si barrica in casa e minaccia di far esplodere il palazzo / Video

PALERMO (ITALPRESS) – Proseguono le operazioni delle forze dell’ordine nello stabile di via Sampolo, nella zona dello stadio di Palermo, dove in mattinata si è verificato un omicidio. La vittima è Francesco Spataro, 53 anni, raggiunto mortalmente da diversi fendenti al culmine di una lite che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scoppiata per motivi banali. Il corpo dell’uomo si trova ancora sul pianerottolo del secondo piano dell’edificio, in attesa del completamento dei rilievi da parte degli investigatori.

L’uomo ritenuto coinvolto nella vicenda non è ancora uscito dall’appartamento e continua a rimanere barricato all’interno. Sul posto sono presenti numerosi carabinieri, compresi reparti in tenuta antisommossa, mentre l’intera area resta presidiata.

In un primo momento erano intervenuti anche i vigili del fuoco dopo una segnalazione relativa a una possibile fuga di gas. Per precauzione è stata interrotta l’erogazione del gas all’edificio e i residenti sono stati fatti allontanare durante le operazioni di messa in sicurezza.

Via Sampolo rimane chiusa al traffico mentre i carabinieri, coordinati dalla compagnia di piazza Verdi, proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.

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Anche gli operatori di Amg Energia sono intervenuti. La squadra di pronto intervento ha apposto i sigilli alla colonna montante che fornisce il gas metano all’edificio del civico 486, in modo che non possa al momento essere riaperta. La fornitura era già stata chiusa dalle forze dell’ordine in emergenza. Gli operatori del pronto intervento gas, allertati dai vigili del fuoco, hanno verificato che l’edificio fosse in sicurezza con la chiusura dell’alimentazione di metano ed hanno sigillato l’impianto per impedirne la riapertura anche accidentale. L’alimentazione del gas all’edificio, infatti, sarà ripristinata dagli operatori della società non appena la situazione tornerà alla normalità.

LA TESTIMONIANZA DI UN RESIDENTE

-Foto screenshot video xd6/Italpress-

(ITALPRESS).