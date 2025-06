Roma, restyling di Via di Valle Murcia: sopralluogo del sindaco Gualtieri

ROMA (ITALPRESS) – Un tratto pedonale storico, tra l’Aventino e il Roseto Comunale, rinnovato grazie a un intervento di rigenerazione urbana che unisce qualità dei materiali e valorizzazione del verde. Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha visitato via di Valle Murcia insieme all’Assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini e all’Assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi per constatare da vicino i risultati dell’intervento completato alla fine di aprile. L’opera, realizzata dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici (Dilp) con fondi giubilari per 800 mila euro, ha trasformato la storica strada pedonale che collega Piazza Ugo La Malfa al Roseto Comunale, restituendo bellezza e decoro ad uno spazio pubblico tra i più amati di Roma.

I lavori hanno riguardato la completa rimozione dell’asfalto, collocando circa 40mila sanpietrini posati con tecniche tradizionali coerenti con il contesto storico. I vecchi marciapiedi laterali sono stati eliminati per fare spazio a nuove aiuole verdi, larghe in media tre metri, che hanno ampliato e arricchito la strada.

All’interno di questi nuovi spazi il Dipartimento Ambiente ha piantato otto pini, che si aggiungono agli elementi vegetali esistenti e migliorano l’integrazione con l’ambiente del Roseto Comunale. A completare l’opera, il Dilp ha eseguito la pulizia delle panche in travertino e della stele commemorativa delle Tavole della Legge di Mosè, all’ingresso del giardino. Si è trattato di un’opera pensata non solo per l’evento giubilare, ma soprattutto per i cittadini e per la valorizzazione di un contesto di pregio come quello dell’Aventino.

Per il Sindaco Gualtieri: “Un altro tassello del piano Sanpietrini è stato concluso. È stato tolto l’asfalto e sono stati posizionati i sanpietrini, inoltre sono stati eliminati i marciapiedi creando un prato con alberature che sarà verde tutto l’anno grazie a un nuovo sistema di irrigazione. Questo intervento migliora anche l’accesso al nostro Roseto comunale, una delle meraviglie della città. È un luogo straordinario che meritava un accesso adeguato: non è più una strada deteriorata, ma uno spazio con sanpietrini, prato e alberi, che aiuta anche a ricucire la zona tra Circo Massimo e l’Aventino. Via di Valle Murcia e il Roseto sono due delle gemme nascoste, poco conosciute, ma meravigliose di Roma, che finalmente hanno una qualità paesaggistica e urbanistica all’altezza della loro bellezza”.

“Questo intervento – dichiara l’Assessora Segnalini – rappresenta appieno la visione del Sindaco Gualtieri: lavorare per una città che unisce bellezza, funzionalità e cura dei dettagli. Abbiamo riportato decoro e qualità in uno spazio pedonale straordinario, utilizzando tecniche e materiali tradizionali, rispettando l’identità storica del luogo e migliorandone la fruibilità. Abbiamo anche voluto contribuire alla valorizzazione del luogo eseguendo una pulizia approfondita delle panche e della stele. È così che costruiamo una Roma più accogliente e attenta ai suoi cittadini”.

“Il Roseto Comunale rappresenta uno straordinario luogo della città – aggiunge l’Assessora Alfonsi – un vero e proprio tesoro incastonato nel colle Aventino che abbiamo valorizzato ulteriormente grazie a questa rinnovata via di accesso, completamente riqualificata grazie alla collaborazione tra i Dipartimenti Lavori pubblici e Ambiente. Abbiamo investito risorse ed energie, intervenendo anche per dotare l’area di tutti i servizi – come i nuovi bagni pubblici – necessari per garantire al pubblico un’accoglienza degna di una Città che cura i suoi luoghi più significativi, a partire dalla qualità dello spazio pubblico”.

