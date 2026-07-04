Sequestrati al Porto di Civitavecchia 80kg di marijuana, arrestato il corriere

ROMA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno arrestato un cittadino di nazionalità bulgara e sottoposto a sequestro circa 80 chilogrammi di marijuana presso lo scalo portuale di Civitavecchia. L’operazione è stata eseguita dai militari del Gruppo di Civitavecchia durante i controlli di retrovalico sui passeggeri e sui veicoli sbarcati da una motonave proveniente dalla Spagna.

L’approfondimento ispettivo sul semirimorchio guidato dall’indagato è stato avviato a seguito del decisivo intervento dell’unità cinofila antidroga e grazie al fiuto del cane antidroga “Milton”. La sostanza stupefacente era suddivisa in 71 buste sottovuoto, occultate sul fondo di scatole di cartone contenenti capi di abbigliamento utilizzati come carico di copertura.

Qualora immessa sul mercato del dettaglio, la droga avrebbe potuto fruttare proventi illeciti stimati in oltre mezzo milione. L’autotrasportatore è stato arrestato in flagranza di reato per l’ipotesi di traffico internazionale di sostanze stupefacenti e su disposizione della Procura della Repubblica è stato associato presso il carcere di Civitavecchia.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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