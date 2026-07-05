A Tor Vergata 250 mila spettatori per il concerto di Ultimo: “Siamo nella storia”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo nella storia”. Così sui suoi account social il cantante Ultimo, rivolgendosi ai fan al termine del concerto di ieri sera a Tor Vergata, a Roma. Un concerto da record, davanti a 250 mila spettatori. Un evento che si posiziona come secondo nella classifica mondiale per numero di biglietti venduti, primo in Italia. Ultimo posta anche un video che lo riprende di spalle, mentre canta il brano “Pianeti”.

MAZZI “ARTISTA IMMENSO”

“Ieri sera a Roma abbiamo assistito all’evento straordinario di un artista immenso, Ultimo. Ma vanno ringraziati anche i produttori, una squadra eccezionale guidata da Clemente Zard e Max Brigante. Hanno lavorato più di due anni per realizzarlo. Organizzare un concerto per 250 mila persone non è semplice, farlo in modo così impeccabile è un’impresa. Con professionisti di questo valore internazionale, il turismo degli eventi potrà crescere sempre di più”. E’ quanto ha dichiarato il Ministro del turismo, Gianmarco Mazzi.

-Foto IPA Agency-

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