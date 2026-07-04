ROMA (ITALPRESS) – “Sono grato alle Forze dell’ordine per la costante attività sul territorio con azioni mirate e capillari. In Italia non c’è spazio per impunità e zone franche. Voglio sottolineare infatti che i responsabili delle azioni incivili e criminali avvenute a Roma, a Napoli e altrove, sono stati tempestivamente individuati dalle Forze dell’ordine – come nella quasi totalità dei casi – e adesso risponderanno dei loro comportamenti a norma di legge”. Lo scrive sui social il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “Ho voluto fortemente che fosse rafforzata al Colosseo l’attività di contrasto rispetto a fenomeni di microcriminalità, degrado e disturbo alla quiete pubblica. Equipaggi dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, a partire dalle ore 18 di ieri, hanno cinturato tutta l’area del Colosseo e di via dei Fori Imperiali. Chiuse tutte le direttrici, hanno proceduto all’identificazione di oltre 350 persone, prevalentemente di origine extracomunitaria, presenti nella zona del sito archeologico. Nel corso dei controlli, 10 persone sono state arrestate e 9 denunciate per reati relativi al possesso di coltello a serramanico, tirapugni, rapina, indebito utilizzo di strumento di pagamento elettronico, divieto di sorvolo, esercizio abusivo dell’attività di guida turistica, sostanza stupefacente e furto aggravato”, conclude il ministro.

MELONI “GRAZIE A FORZE DELL’ORDINE PER BLITZ AL COLOSSEO, LO STATO C’È”

“Voglio ringraziare le Forze dell’Ordine che questa mattina hanno condotto un’ampia operazione in tutta la zona del Colosseo. Centinaia di persone sono state identificate e fermate e diversi soggetti sono stati arrestati. Lo Stato c’è e continua a presidiare il territorio con determinazione, anche grazie agli strumenti rafforzati introdotti con il Decreto Sicurezza”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post su X. “Grazie al Ministro Piantedosi, ai funzionari e a tutti gli uomini e le donne che ogni giorno lavorano con professionalità e coraggio per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dei luoghi simbolo della nostra Nazione”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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