ROMA (ITALPRESS) – Gravi minacce contro il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Un messaggio intimidatorio contro il primo cittadino e la sua famiglia è stato pubblicato sui social da un uomo di etnia sinti, dopo che il Comune e il Municipio delle Torri hanno demolito due ville abusive. Protagonista un pregiudicato, vicino ai clan sinti Komarov-Hilicic, storicamente legati ai Casamonica. Nella foto postata online, l’uomo impugna un fucile mitragliatore e scrive: “Questo è per te, sindaco, e per la tua famiglia. Come ha già buttato la nostra casa, io butterò la sua; tempo al tempo. Lo Stato non mi fa paura”.

“Desidero ringraziare tutte le persone e le istituzioni che mi hanno manifestato solidarietà e vicinanza. Le minacce non modificano di una virgola il nostro impegno contro le mafie e per affermare la legalità e restituire ai cittadini spazi oggi sottratti alla criminalità. Continueremo, insieme alla Prefettura, alla Questura e alle forze dell’ordine, a lavorare con determinazione per rendere Roma una città più sicura e più giusta“. Così, in una nota, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

LE REAZIONI

“Desidero esprimere la mia piena solidarietà al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri per le gravi minacce ricevute. Ogni forma di intimidazione è inaccettabile e va condannata con fermezza. Confido che le forze dell’ordine facciano piena luce sull’accaduto. Al Sindaco Gualtieri, a nome della Regione Lazio e mio personale, la più convinta solidarietà”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

“Il Gruppo del Partito Democratico alla Regione Lazio esprime piena solidarietà al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri per le gravi minacce subite dopo l’intervento di sgombero e demolizione di una villa abusiva appartenente a una famiglia sinti. Un episodio inaccettabile, che colpisce non solo una persona, ma il principio stesso di legalità e la libertà delle istituzioni di agire nel rispetto delle regole. La ferma reazione del Sindaco e delle forze dell’ordine dimostra che Roma non si lascia intimidire da chi pensa di imporre il proprio potere con la violenza o con la paura. Siamo al fianco del Sindaco Gualtieri e di tutta l’Amministrazione capitolina in questa battaglia per la legalità, la giustizia e la sicurezza dei cittadini”. Così il gruppo del Partito Democratico del Consiglio Regionale del Lazio.

