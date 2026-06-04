Roma, a Villa Borghese i Carabinieri inaugurano il “Villaggio Arma”

ROMA (ITALPRESS) – In occasione delle celebrazioni per il 212° Annuale della Fondazione, i Carabinieri hanno inaugurato a Villa Borghese, a Roma, il “Villaggio Arma”, spazio espositivo e divulgativo allestito lungo viale delle Magnolie e dedicato ai cittadini e alle famiglie.

Il villaggio, in programma dal 4 al 7 giugno, nasce con l’obiettivo di avvicinare la comunità alla storia, ai valori, alle attività e alle innovazioni dell’Arma dei Carabinieri. Per l’occasione Radio Rai ha organizzato un live dal glass studio nel cuore del Villaggio, con una trasmissione alimentata interamente da energia rinnovabile certificata.

A tagliare il nastro è stato il comandante generale dell’Arma, il generale di corpo d’armata Salvatore Luongo, accompagnato dalla madrina dell’evento, l‘attrice Maria Grazia Cucinotta, e dal presentatore e attore Flavio Insinna.

Alla cerimonia hanno preso parte anche il ministro della Salute Orazio Schillaci, il sottosegretario di Stato alla Difesa Isabella Rauti, il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, oltre a diverse autorità e numerose scolaresche. Prima della cerimonia dell’alzabandiera, il comandante generale ha sottolineato il significato simbolico e istituzionale dell’evento, evidenziando la volontà dell’Arma di aprirsi alle comunità.

A seguire, il generale Luongo ha partecipato a un dibattito sulla criminalità organizzata con il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi, il comandante del Ros, generale di divisione Vincenzo Molinese, e la giornalista Francesca Fagnani.

-Foto Arma dei Carabinieri-

(ITALPRESS).