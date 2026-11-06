Roma, 4 arresti per soldi incassati con carte di credito rubate, borseggi e spaccio

ROMA (ITALPRESS) – Spaziano dai metodi “pay and go”, per convertire in denaro contante il credito disponibile su carte di credito rubate, ai diversivi orchestrati per i borseggi i reati sventati dagli agenti del Nucleo Polmetro della Polizia di Stato. Nel corso di tre distinti interventi sviluppatisi nell’arco di poche ore, sono quattro le persone arrestate a ridosso delle direttrici sotterranee della Capitale, ora gravemente indiziate, a vario titolo tra loro, per i reati di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e tentato furto aggravato.

Il primo arresto è scattato nei pressi della fermata metropolitana Colli Albani. A tradire un 38enne di origini rumene è stato un insolito pellegrinaggio tra gli sportelli bancomat della zona, scandito da ripetute operazioni con carte di pagamento sempre diverse. Gli agenti si sono insospettiti anche dal continuo ricorso ad auricolari wireless, attraverso i quali l’uomo intratteneva conversazioni telefoniche, e da una serie di foglietti che consultava sistematicamente, sui quali erano annotati codici e dati personali riconducibili alle carte utilizzate.

È stato proprio l’incrocio tra quei movimenti e le verifiche sui titoli di pagamento a fare emergere che le carte fossero intestate a soggetti diversi dall’uomo che ne aveva la materiale disponibilità. Nel corso della successiva perquisizione gli sono stati trovati oltre 900 euro in contanti, due carte di credito e diversi scontrini attestanti operazioni di ricarica prepagata effettuate mediante l’utilizzo di carte, successivamente risultate provento di furto. A bordo di un convoglio della linea A, all’altezza della fermata metropolitana Spagna, due ragazzi avrebbero tentato di asportare il portafoglio dalla borsa di un passeggero. Infine, nei pressi della stazione Rebibbia, con l’arresto di un 56enne nigeriano che, alla vista delle pattuglie, ha tentato di disfarsi di dosi di sostanza stupefacente per guadagnarsi una fuga indiscreta. Trovato in possesso di diversi grammi di cocaina e crack, è stato arrestato. Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS)