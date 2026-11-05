San Camillo Forlanini, nasce il nuovo Ospedale di Comunità presso l’ex Padiglione Monaldi

ROMA (ITALPRESS) – È stato inaugurato presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini il nuovo Ospedale di Comunità San Camillo, alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dell’assessore all’Inclusione Sociale e Servizi alla Persona, Massimiliano Maselli, e del direttore generale, Angelo Aliquò. Con 40 posti letto, la struttura, affidata alla gestione dell’Azienda Ospedaliera, è dedicata a pazienti che, pur non avendo bisogno delle cure di un reparto per degenti con patologie acute, necessitano di assistenza infermieristica continuativa, monitoraggio sanitario e interventi di riattivazione funzionale prima di poter fare ritorno in sicurezza presso la propria abitazione.

L’opera, realizzata su indicazione della Regione Lazio, restituisce vita al Padiglione Monaldi, uno stabile di 2.700 metri quadrati situato sulla Salita di San Carlo, che versava in stato di abbandono dal 2011. Il progetto è rientrato nell’ambito della Missione 6 Salute, Componente M6C1 del PNRR, con un finanziamento di 8.897.205,82 milioni di euro. I lavori hanno riguardato la messa a norma antisismica delle strutture portanti a partire dalle fondazioni e la completa riqualificazione edile e impiantistica. Durante gli scavi, sono state rinvenute delle cave sotterranee al di sotto del sedime dell’edificio: una sfida ipogea superata dall’ufficio tecnico per convertire l’ex area degradata in un presidio moderno ed efficiente.

L’Ospedale di Comunità è pensato per accompagnare pazienti cronici che soffrono di scompensi e che non possono essere seguiti a domicilio, che devono recuperare l’autonomia nei movimenti o imparare, insieme ai familiari, a gestire terapie e dispositivi prima di tornare a casa, ma anche persone in condizioni di fragilità sociale, la cui abitazione, o la rete familiare, in quel momento non è adeguata ad assisterle in sicurezza. Il nuovo Ospedale di Comunità si articola su 40 posti letto suddivisi in due moduli. La gestione è affidata agli infermieri, presenti insieme al personale di supporto 24 ore su 24, tutti i giorni. Un medico è presente di giorno per almeno quattro ore e mezza, sei giorni su sette; di notte e nei festivi interviene il medico di guardia della Medicina interna.

La presa in carico del paziente si fonda su un approccio multidisciplinare coordinato dall’Infermiere Case Manager, che lavora a stretto contatto con il medico refererente (hospitalist), il fisiatra, i fisioterapisti e il logopedista. Per garantire un’assistenza ad elevata personalizzazione, l’Ospedale di Comunità integra le competenze dei gruppi specialistici dell’Azienda dedicati alle lesioni complesse (wound care), alle stomie (stoma care), agli accessi vascolari e al Servizio Tobia per i pazienti con disabilità cognitive. Il ricovero è programmato da un’équipe di valutazione multidisciplinare, con una degenza media prevista tra i 15 e i 20 giorni, fino a un massimo di 30.

– Foto ufficio stampa Regione Lazio –

(ITALPRESS).