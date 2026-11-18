Circolazione illecita di valuta, sequestrati 117mila euro a Fiumicino

ROMA (ITALPRESS) - La Guardia di Finanza di Roma e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) hanno sequestrato 117 mila euro in contanti all'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino a un cittadino giordano in partenza per Amman. Il passeggero, appena arrivato da Nizza e pronto a imbarcarsi sul volo per la Giordania, è stato fermato per un controllo. Nel bagaglio a mano, nascosti tra gli effetti personali in diversi mazzetti, i militari e i doganieri hanno trovato 93 mila euro e 39.900 dollari statunitensi, per un valore totale di circa 127 mila euro. Poiché il denaro superava di gran lunga il limite di 10 mila euro consentito dalla legge senza obbligo di dichiarazione in dogana, è scattato il sequestro amministrativo dell'intera quota eccedente, pari appunto a 117 mila euro. mgg/azn