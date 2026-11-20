Roma, 100 chili di rifiuti raccolti con “Insieme a te per l’ambiente”

ROMA (ITALPRESS) - Oltre 100 chili di rifiuti raccolti in 35 sacchi da 70 volontari. È il bilancio della tappa di “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s che si è svolta a Roma con il patrocinio del Municipio II. La giornata ha coinvolto piazza Annibaliano, viale Asmara e viale Eritrea, con interventi di raccolta dei rifiuti abbandonati e di cura degli spazi pubblici. mec/mgg/azn