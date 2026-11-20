Manovra, Segalerba (Fiaip) “Positive le misure per la casa”

TORINO (ITALPRESS) - "Fiaip esprime favore per le misure contenute nella legge di Bilancio, anche perché si va incontro a quello che la federazione chiedeva da tempo, vale a dire favorire l'immissione sul mercato di una parte di quei 9,5 milioni di immobili che si dice essere a disposizione. Quindi le misure contenute nella legge di Bilancio, ovvero la riduzione al 5% della cedolare secca e all'1% per gli under 36, sicuramente vanno in questa direzione. Non lo vediamo solo come un incentivo ai proprietari, ma come un incentivo a mettere sul mercato immobili che oggi non ci sono. Altrettanto la cedolare secca sulle attività commerciali che noi da tempo chiedevamo". Così il presidente nazionale Fiaip, Fabrizio Segalerba, a margine di un evento organizzato questa mattina nella sede dell'Unione Industriali Torino. xn3/sat/gtr