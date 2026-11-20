Manovra, Zangrillo “Sulla previdenza delle forze dell’ordine pronto emendamento”

ROMA (ITALPRESS) - "La previdenza dedicata per le Forze dell’ordine è una delle priorità che, insieme a tanti ministri, stiamo portando avanti. Abbiamo preparato un emendamento alla legge di Bilancio, che stiamo definendo nei dettagli con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Spero che vada in porto e sono molto confidente, molto ottimista, perché c’è particolare sensibilità verso il comparto del pubblico impiego". Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a margine dell’Assemblea della Cna. "Il personale delle Forze dell’ordine ha una disciplina di specialità e va in pensione prima degli altri lavoratori pubblici. Per questo i coefficienti di trasformazione risultano penalizzanti. Dobbiamo intervenire per prenderci cura di queste persone non soltanto quando sono in servizio, ma anche quando vanno in pensione", ha spiegato il ministro. xc7/sat/gtr