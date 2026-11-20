Fitp e Intesa Sanpaolo, tennis inclusivo alle Nitto Atp Finals

TORINO (ITALPRESS) - Tennis inclusivo alle Nitto ATP Finals. Anche quest’anno la Federazione Italiana Tennis e Padel, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, ha organizzato un’esibizione di wheelchair tennis e una prova di questo sport per il pubblico dell'Inalpi Arena di Torino. L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere una cultura sportiva che mette al centro le abilità degli atleti e trova nel gioco la forza per superare ogni barriera. Il pubblico ha avuto l’opportunità di assistere alle esibizioni di alcuni tra i protagonisti del wheelchair tennis italiano e di scendere in campo insieme a loro, un’occasione per ribadire che il tennis è uno sport inclusivo, capace di unire persone di età, esperienze e abilità differenti. fsc/azn