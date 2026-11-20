Madre Terra -Rinnovabili, innovazione e semplificazioni: convegno a Roma, 25 novembre

ROMA (ITALPRESS) - Convegno “Rinnovabili, innovazione e semplificazioni. Attuare la Costituzione e contrastare l’emergenza climatica”: Fondazione UniVerde, Rete Nazionale N.AI e Noto Sondaggi danno appuntamento mercoledì 25 novembre, ore 10.00, alla Clubhouse di piazza di Monte Citorio 116. Renexia è main partner e Almaviva Group event partner, diretta streaming su Radio Radicale. Sarà presentato il 24° Rapporto “Gli italiani, le rinnovabili e la green & blue economy” realizzato dalla Fondazione UniVerde e Noto Sondaggi: l’indagine prosegue la rilevazione avviata nel 2009 (con rilevazioni multiple in alcuni anni) sugli orientamenti e il sentiment del Paese in materia di energia. Media partners: Askanews, Italpress, TeleAmbiente e Opera2030. mgg/azn