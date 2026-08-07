Roggero, Salvini “Avanti su norma anti-risarcimenti. Sulla grazia profilo basso”

MILANO (ITALPRESS) - Roggero "lavora tutto il giorno e abbiamo tutta la determinazione per essere vicini a lui e alla sua famiglia, anche quando magari i riflettori si spengono e la gente è in vacanza”. Lo dice il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, in un punto stampa al termine della visita al carcere di Bollate, dove da tre settimane si trova il gioielliere Mario Roggero. "Ci ha chiesto di andare avanti sulla norma che eviterà in futuro risarcimenti danni ai parenti dei rapinatori e dei ladri - continua Salvini - perché risarcire le famiglie di qualcuno che va a rapinare un onesto lavoratore è qualcosa di impensabile". col5/mgg/gtr