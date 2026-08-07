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Tg News – 7/8/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Spagna a Italia “Via i controlli o adotteremo misure” - Terrorismo, arrestato 16enne per propaganda jihadista - Bangkok, 14enne uccide i nonni e 5 professori - Teheran “Accordo con l’Oman su Hormuz” - Anche il Parlamento va in ferie per un mese - Siccità, costi triplicati per l’Italia con 2 gradi in più - Caldo, nel weekend da esodo estivo bollino rosso in 19 città - Nel Lazio una proposta di legge per rafforzare la sicurezza - Previsioni 3B Meteo 8 Agosto /gtr