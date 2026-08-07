Lega, Salvini “Al direttivo ho tanto da fare, non ho tempo per...

Lega, Salvini “Al direttivo ho tanto da fare, non ho tempo per litigare”

MILANO (ITALPRESS) - Al direttivo della Lega "andiamo a parlare di cose da fare. Il taglio delle tasse, taglio della burocrazia, di forza dell'ordine, di sicurezza, delle elezioni amministrative in tanti comuni l'anno prossimo, a partire da Milano, di Pontida il 20 settembre. Quindi io impegno il mio tempo per costruire". Così il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, a margine della sua visita al carcere di Bollate. "Ci sono tante di quelle cose da fare che non ho tempo né per leggere, né per disfare, né per litigare", aggiunge. col5/mgg/gtr