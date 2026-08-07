Nuova Mercedes GLA, ancora più elettrica e tecnologica

ROMA (ITALPRESS) - Mercedes-Benz rinnova la GLA e punta sull’elettrificazione. Il SUV compatto della Stella arriva con un design aggiornato, più tecnologia a bordo e una gamma iniziale composta da tre versioni completamente elettriche, in attesa delle varianti ibride a 48 Volt. La nuova GLA cambia proporzioni: è più bassa di 20 millimetri rispetto alla precedente generazione, ma cresce negli spazi interni grazie a un passo più lungo. Il risultato è un modello dal carattere più sportivo, con un frontale completamente ridisegnato e la nuova mascherina illuminata, elemento stilistico già presente sui modelli Mercedes di fascia superiore. . Migliorano comfort e abitabilità, mentre sulle versioni elettriche arriva anche un vano anteriore aggiuntivo da 107 litri. La tecnologia è protagonista anche con il nuovo assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale generativa, capace di dialogare con il conducente, suggerire percorsi, individuare punti di interesse e supportare la ricerca delle stazioni di ricarica. Sul fronte della sicurezza debutta il sistema MB.DRIVE ASSIST PLUS, che amplia le funzioni di guida assistita con il cambio di corsia automatico in autostrada e nuove funzioni per il parcheggio. Al lancio la gamma elettrica offre un’autonomia fino a 657 chilometri e grazie all’architettura a 800 Volt consente di recuperare fino a 270 chilometri in circa dieci minuti di ricarica rapida. La nuova Mercedes-Benz GLA elettrica parte da 46.972 euro, la GLA 250+ da 52.706 euro, mentre la top di gamma GLA 350 4MATIC è proposta a 56.036 euro. /gtr