Via D’Amelio, Colosimo “L’obiettivo è dare agli italiani la verità sulla strage”

PALERMO (ITALPRESS) - "Io non rispondo a polemiche sulla strage di via D'Amelio, perché non l'ho mai fatto e non lo farò. Ma questo nulla c'entra con la strage e quindi posso dire al Presidente Conte che un avvocato dovrebbe conoscere la differenza tra un indagato e un condannato, quindi non c'è nessuna ipocrisia". Così Chiara Colosimo, presidente della commissione nazionale antimafia, a margine del convegno "Parlate di mafia" a Palermo in merito ad alcune dichiarazioni del leader del Movimento 5 Stelle. "Il nostro obiettivo è ridare la verità sulla strage all'Italia, il passato di Paolo Borsellino lo conoscono tutti e non ha bisogno di rivendicazioni", aggiunto xd6/fsc/gtr