MILANO (ITALPRESS) – Flavio Roda resta alla guida della Federazione italiana Sport invernali. Il presidente uscente è stato rieletto dall’assemblea federale riunita all’hangar Bicocca a Milano con 50.144 voti, pari al 57,62%. Stefano Maldifassi ha avuto 25.219 voti (28,98%), Angelo Dalpez 7.121 voti (8,18%) e Alessandro Falez 3.972 voti (4,56%).

Le schede bianche sono state 112. “Se uno pensa che per tre mesi sono stato sotto assedio continuamente, è già un gran risultato – commenta Roda – Ma qualcosa di buono deve essere stato fatto. Ci sono poi tante cose da migliorare, però il fatto di mettere in dubbio l’onestà è inaccettabile”. Per quanto riguarda una possibile contestazione della nomina da parte del Coni, il numero uno della Fisi si è limitato a dire “quello che succederà, succederà: io sono tranquillo di esser nel giusto”. “Adesso ci sarà un confronto con il consiglio e bisognerà capire qual è la cosa migliore da fare – ha proseguito – L’alto livello ha esigenze che vanno mantenute, soprattutto per certe attività. Per questo c’è assoluto bisogno di intervenire a sostegno dei territori perchè lì c’è grande difficoltà. Abbiamo un grande vantaggio: abbiamo fatto progetti interessanti sia con Sport Salute sia con il Ministero del Turismo e queste sono risorse interessanti per andare sul territorio”. In merito al contenzioso con BasicItalia per il contratto con Armani, Roda ha commentato che “è una cosa da chiudere nel più breve tempo possibile, anzi è la prima cosa su cui intervenire non appena il consiglio sarà costituito”.

– foto Italpress –

