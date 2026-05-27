Lazio, ufficiale la risoluzione del contratto con Sarri

ROMA (ITALPRESS) – La Lazio “comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff”. Così il club biancoceleste ufficializza la separazione con Maurizio Sarri dopo un solo anno dal ritorno del tecnico. “La Società – si legge ancora nel comunicato – prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auspici per il prosieguo dell’attività professionale”. Il futuro di Sarri potrebbe essere a Bergamo alla guida dell’Atalanta, mentre sulla panchina biancoceleste dovrebbe arrivare l’ex ct azzurro, Gennaro Gattuso.

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