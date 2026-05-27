PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Si ferma al secondo turno il cammino di Federico Cinà al Roland Garros 2026. Il 19enne palermitano, in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, si arrende in tre set all’olandese Jesper de Jong. 6-3 6-1 6-3, in un’ora e 49 minuti di gioco, il punteggio in favore del numero 106 Atp, che al terzo turno incontrerà il vincente del match tra Karen Khachanov e Marco Trungelliti. Resta ottimo il percorso di Cinà a Parigi, con le vittorie su Watanuki, Tomic, Galarneau e Opelka tra qualificazioni e main draw. Il tennista siciliano al termine del torneo entrerà nella top 200 mondiale.

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