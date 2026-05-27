ANDALO (ITALPRESS) – Michael Valgren, corridore della EF Education-EasyPost, conquista in solitaria la 17esima tappa del Giro d’Italia 2026, la Cassano d’Adda-Andalo di 202 chilometri. Il danese, entrato nella maxi-fuga di giornata da ventinove uomini, torna al successo bruciando nell’ultimo chilometro il norvegese Andeas Leknessund (Uno-X Mobility) e il siciliano Damiano Caruso (Bahrain Victorious), che vanno a completare il podio di giornata. L’esperto azzurro, grazie a questo risultato, fa un importante balzo in avanti in classifica e torna in corsa per un piazzamento in top 10 (ora è nono). Settimo sul traguardo anche un altro italiano, Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step). La maglia rosa di leader resta saldamente sulle spalle del danese Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Domani la 18esima frazione della corsa Rcs, la Fai della Paganella-Pieve di Soligo di 171 chilometri.

“Ho spinto al massimo, questa era la mia mossa. Sono molto contento, anche se è stata molto dura restare per tutto il tempo nel gruppo di testa. Ho spinto oltre il mio limite. Mi mancavano queste sensazioni, penso di meritarmelo. La mia carriera è stata molto buona, sono felice di essere riuscito a vincere questa tappa in Italia”, ha dichiarato Valgren ai microfoni di Eurosport dopo il successo.

ORDINE D’ARRIVO

1. Michael Valgren DEN (EF Education-EasyPost) in 4h41’33”

2. Andreas Leknessund NOR (Uno-X Mobility) a 3″

3. Damiano Caruso ITA (Bahrain Victorious) a 6″

4. Aleksandr Vlasov RUS s.t.

5. Einer Rubio ESP s.t.

6. Igor Arrieta ESP a 14″

7. Gianmarco Garofoli ITA a 52″

8. David De La Cruz ESP a 1’08”

9. Jhonatan Narvaez ECU a 1’44”

10. Mark Donovan GBR s.t.

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA ROSA)

1. Jonas Vingegaard DEN (Visma-Lease a Bike) in 66h57’14”

2. Felix Gall AUT (Decathlon CMA CGM) a 4’03”

3. Thymen Arensman NED (Netcompany Ineos) a 4’27”

4. Jai Hindley AUS a 5’00”

5. Afonso Eulalio POR a 5’40”

6. Derek Gee CAN a 7’09”

7. Michael Storer AUS a 7’14”

8. Davide Piganzoli ITA a 7’57”

9. Damiano Caruso ITA a 8’34”

10. Ben O’Connor AUS a 9’20”

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1. Jhonatan Narvaez ECU (UAE Emirates-XRG) 157 punti

2. Paul Magnier FRA (Soudal-QuickStep) 145

3. Andreas Leknessund NOR (Uno-X Mobility) 79

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA AZZURRA)

1. Jonas Vingegaard DEN (Visma-Lease a Bike) 211 punti

2. Giulio Ciccone ITA (Lidl-Trek) 133

3. Felix Gall AUT (Decathlon CMA CGM) 96

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1. Afonso Eulalio POR (Bahrain-Victorious) in 67h02’54”

2. Davide Piganzoli ITA (Visma-Lease a Bike) a 2’17”

3. Mathys Rondel FRA (Tudor Pro Cycling) a 4’23”

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).