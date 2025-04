ROMA (ITALPRESS) – Roberto Caponi è il nuovo direttore generale di Confagricoltura. Romano, una figlia, laureato in giurisprudenza e abilitato alla professione di avvocato, dopo esperienze in primari studi legali di diritto commerciale e del lavoro, Caponi entra a Palazzo della Valle nel 1988, dove ricopre, negli anni, diversi ruoli nell’ambito delle politiche del lavoro, della gestione delle risorse umane e del Patronato Enapa, fino alla più recente carica di direttore delle politiche del lavoro e welfare. È attualmente presidente dell’Ente bilaterale agricolo nazionale (Eban), componente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Inail e consigliere di amministrazione di Enpaia. In passato è stato anche consigliere del Civ Inps. Esperto in materia di lavoro e previdenza in agricoltura, è autore di numerosi articoli e pubblicazioni sull’argomento.

“Sono certo – dichiara il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti – che Roberto Caponi, grazie alla lunga esperienza nelle relazioni industriali e sindacali e alla profonda conoscenza della nostra Organizzazione, sia a livello centrale, sia territoriale, saprà guidare la struttura in modo solido verso le numerose sfide che ci attendono. Sono molto soddisfatto, inoltre, che la Giunta confederale si sia dimostrata coesa e determinata nella scelta del nuovo direttore generale, e che il Comitato direttivo abbia condiviso con convinzione la sua figura”.

