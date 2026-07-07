ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo iniziare a dare risposte concrete ai nostri agricoltori. Non è pensabile che, dopo 13 anni, ancora non ci sia un quadro d’insieme stabile e coerente che permetta ai nostri viticoltori del Sud Italia di ripartire in tempi rapidi. Bene, quindi, l’azione del Governo nel voler dare una gestione straordinaria a una crisi che dura da troppo tempo e bene la volontà di avviare investimenti capaci di garantire agli agricoltori le certezze necessarie, soprattutto sul piano finanziario”. Così Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, a margine di un evento a Palazzo della Valle a Roma sulla xylella. “Nessuno lo considera, ma molte aziende agricole non producono da oltre 13 anni. In questa nuova fase serve anche un rafforzamento della dimensione finanziaria e patrimoniale delle imprese per consentire loro di ripartire”, ha aggiunto.

“Dobbiamo inoltre offrire agli agricoltori le soluzioni che oggi la scienza e la ricerca mettono a disposizione. Penso anche all’adozione delle TEA: dopo il recente passo avanti compiuto a Bruxelles, credo che finalmente si intraveda la luce in fondo al tunnel. Ora dobbiamo dare risposte ai nostri agricoltori nel minor tempo possibile”, ha concluso Giansanti.

– Foto xc7/Italpress –

(ITALPRESS).