Home Video News Xinhua Ritorno a Shangrao: l’omaggio di un figlio ai soccorritori cinesi del padre
Ritorno a Shangrao: l’omaggio di un figlio ai soccorritori cinesi del padre
Un omaggio racchiuso in quattro dipinti, un ringraziamento che attraversa le generazioni. Thomas Macia ha inviato quattro dipinti a Shangrao, nella provincia orientale cinese del Jiangxi, per rendere omaggio alle persone che contribuirono a salvare suo padre, all'epoca un aviatore americano, dopo il raid di Doolittle sul Giappone del 1942. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)