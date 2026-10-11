Cina: alla scoperta di Uxin e del fascino romantico delle praterie

Cina: alla scoperta di Uxin e del fascino romantico delle praterie

Scoprite le praterie di Uxin Banner, a Ordos, dove i visitatori possono cavalcare al vento, galoppare attraverso vasti paesaggi aperti e osservare mandrie di bovini e greggi di pecore muoversi liberamente sotto cieli azzurri attraversati dalle nuvole. Lontane dal trambusto della città, le praterie offrono una rigenerante sensazione di libertà e gioia. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)