Cina: ospiti da tutto il mondo scoprono i trattori cinesi a Luoyang

Quanto conoscete i trattori cinesi? Durante il Dialogo globale dei sindaci 2026 a Luoyang, ospiti da tutto il mondo hanno visitato uno dei principali produttori cinesi di macchinari agricoli per provare i suoi trattori, esplorare le linee di produzione e conoscere la sua storia e la sua presenza globale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)