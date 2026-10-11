Home Video News Xinhua Cina: l’eredità della Lunga Marcia incontra il progresso moderno a Zunyi
Cina: l’eredità della Lunga Marcia incontra il progresso moderno a Zunyi
Zunyi, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, è conosciuta come la "città della svolta storica" della Cina. Nel 1935, durante la Lunga Marcia, si tenne qui la Conferenza di Zunyi. Oggi la città porta avanti l'eredità della Lunga Marcia, promuovendo al contempo lo sviluppo di industrie fiorenti che migliorano le condizioni di vita della popolazione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)