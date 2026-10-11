Cina: la “settimana d’oro” conquista il mondo

La "settimana d'oro" cinese (dal primo al 7 ottobre) ha conquistato il mondo. I viaggiatori cinesi hanno esplorato il mondo, continuando a incontrarsi tra loro lungo il percorso. Con itinerari più lunghi e un maggior numero di destinazioni, la settimana di vacanza per la Festa nazionale cinese ha portato un fermento turistico in tutto il mondo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)