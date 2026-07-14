LE LIORAN (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar continua a dominare il Tour de France 2026 e conquista il successo anche nella decima tappa, la Aurillac – Le Lioran, di 166.6 chilometri.

Il ciclista sloveno, dell’UAE Team Emirates XRG, nonostante la maxi-fuga di giornata, ricuce il gap e svernicia l’ultimo baluardo Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), andando a centrare il suo terzo successo in questa edizione della Grande Boucle, il 24esimo in carriera al Tour.

Pogacar, dunque, consolida la maglia gialla, che indosserà per la 60esima volta domani, eguagliando Miguel Indurain. Alle sue spalle Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team); Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) incassa un’altra sconfitta e, con il settimo posto odierno, perde altri 44” dallo sloveno nella classifica generale.

“È stata una giornata incredibile, abbiamo fatto un ottimo lavoro con la squadra. Avevamo puntato questa tappa da tempo. Due anni fa ero arrivato con le gambe sfinite e Vingegaard mi aveva battuto, ora ho voluto onorare la maglia gialla. C’era un’atmosfera fantastica, grazie a tutti i tifosi. Nella mia testa c’era solo l’idea di spingere al massimo fino alla salita, nonostante avessi qualche dubbio ripensando a due anni fa”. Lo dice il ciclista della UAE Emirates Tadej Pogacar, ai microfoni di Rai Sport, dopo il successo nella decima tappa del Tour de France 2026, la Aurillac – Le Lioran, di 166.6 km. “Finora il mio Tour è stato perfetto, anche grazie alla squadra che ha fatto un lavoro incredibile. Voglio godermi questi momenti, non sai mai quanto possano durare”, ha aggiunto lo sloveno.

Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team) non ha preso parte alla frazione di oggi: è stato costretto al ritiro dalla corsa a causa di un attacco febbrile.

Domani andrà in scena l’undicesima tappa, la Vichy – Nevers, di 161.3 km.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 3h58’08”

2. Remco Evenepoel BEL (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +32″

3. Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM Team) +34″

4. Florian Lipowitz GER +34″

5. Juan Ayuso ESP +38″

6. Mattias Skjelmose DEN +38″

7. Jonas Vingegaard DEN +44″

8. Isaac Del Toro MEX +1’31”

9. Tom Pidcock GBR +1’59”

10. Lenny Martinez FRA +2’03”

LE CLASSIFICHE GENERALI

CLASSIFICA GENERALE (maglia gialla)

1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 36h15’02”

2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) +3’36”

3. Remco Evenepoel BEL (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +4’06”

4. Juan Ayuso ESP +4’22”

5. Paul Seixas FRA +4’35”

6. Florian Lipowitz GER +4’44”

7. Isaac Del Toro MEX +5’08”

8. Mattias Skjelmose DEN +5’45”

9. Lenny Martinez FRA +6’34”

10. Tom Pidcock GBR 11’49”

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)

1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 293 punti

2. Biniam Girmay ERI (NSN Cycling Team) 239

3. Tim Merlier BEL (Soudal Quick-Step) 213

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA A POIS)

1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 42 punti

2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) 27

3. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) 19

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (maglia bianca)

1. Juan Ayuso ESP (Lidl-Trek) 36h19’24”

2. Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM Team) +13″

3. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) +46″

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).