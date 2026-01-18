WENGEN (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Atle Lie McGrath vince lo slalom di Wengen, in Svizzera, valido per la Coppa del Mondo 2025/2026 di sci alpino. Il norvegese conferma il primo posto della prima manche chiudendo con il tempo totale di 1’45″99; a completare il podio sono il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen a 0″47 e l’altro norvegese Henrik Kristoffersen a 0″81. Perde il podio, invece, lo svizzero Loic Meillard, che nella seconda manche perde due posizioni e chiude a 1″30.

Per quanto riguarda gli italiani, Alex Vinatzer chiude con il 13° tempo (due posizioni recuperate) a 2″66, Tommaso Sala è 26° a 3″65 e Tommaso Saccardi, che per la prima volta era riuscito a qualificarsi per la seconda manche, ha inforcato sul muro uscendo dalla gara.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Atle Lie McGrath (Nor) in 1’45″99

2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) a 0″47

3. Henrik Kristoffersen (Nor) a 0″81

4. Loic Meillard (Sui) a 1″30

5. Timon Haugan (Nor) a 1″53

6. Matthias Iten (Sui) a 2″07

7. Filip Zubcic (Cro) a 2″09

7. Michael Matt (Aut) a 2″09

9. Clement Noel (Fra) a 2″39

10. Eirik Hystad Solberg (Nor) a 2″47

13. Alex Vinatzer (Ita) a 2″66

26. Tommaso Sala (Ita) a 3″65

DNF Tommaso Saccardi (Ita)

LA CLASSIFICA GENERALE

1. Marco Odermatt (Sui) 1105 punti

2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 618

3. Atle Lie McGrath (Nor) a 578

4. Henrik Kristoffersen (Nor) 516

5. Loic Meillard (Sui) 503

6. Timon Haugan (Nor) 495

7. Marco Schwarz (Aut) 466

8. Franjo von Allmen (Sui) 429

9. Vincent Kriechmayr (Nor) 385

10. Clement Noel (Fra) 343

12. Giovanni Franzoni (Ita) 334

12. Alex Vinatzer (Ita) 334

15. Dominik Paris (Ita) 305

26. Florian Schieder (Ita) 162

30. Mattia Casse (Ita) 149

45. Christof Innerhofer (Ita) 110

60. Tommaso Sala (Ita) 76

64. Guglielmo Bosca (Ita) 74

79. Benjamin Jacques Alliod (Ita) 50

92. Luca De Aliprandini (Ita) 32

92. Tobias Kastlunger (Ita) 32

96. Filippo Della Vite (Ita) 26

106. Giovanni Borsotti (Ita) 20

123. Matteo Canins (Ita) 10

124. Nicolò Molteni (Ita) 8

136. Corrado Barbera (Ita) 3

140. Max Perathoner (Ita) 2

