BORMIO (ITALPRESS) – L’Italia inizia le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 nel miglior modo possibile. Nella discesa maschile dello sci alpino maschile sono arrivate due medaglie: argento per Giovanni Franzoni all’esordio olimpico, a +0.20 da Franjo Von Allmen, nuovo campione olimpico col tempo di 1:51.61. Terzo posto e medaglia di bronzo per Dominik Paris che ha chiuso a +0.50 dalla prima posizione: per l’azzurro è la prima medaglia olimpica della sua carriera dopo cinque partecipazioni.

“Questa gara è stata strana, non ho avuto tanta tensione in questi giorni, poi man mano che si avvicinava sentivo le gambe dure. Monnet e Odermatt hanno sciato benissimo, poi c’è stata la manche devastante di Von Allmen e mi sono detto che per battere questi ce ne voleva. La pista era bellissima, la Carcentina non l’ho fatta benissimo e secondo me l’ho lasciata lì”. Lo ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport Franzoni dopo aver vinto la medaglia d’argento nella discesa dello sci alpino ai Giochi di Milano Cortina 2026. “A inizio stagione non avrei mai immaginato di vincere a Kitzbuehel e di fare podio alle Olimpiadi, devo ringraziare chi mi è stato vicino. Paris in Val Gardena mi aveva detto che non voleva più aspettarmi per fare i podi, oggi è bellissimo”.

“Dopo aver vinto a Kitzbuehel, conquistare una medaglia olimpica è un sogno. Essere attaccato al primo, vincere la medaglia e condividere il podio con una leggenda come Paris mi dà solo fiducia e orgoglio. Dedico la medaglia a Franzoso: sono riuscito a trasformare questo evento tragico in un’energia incredibile che mi spinge in ogni gara a dare il massimo”, ha aggiunto Franzoni ai microfoni di Sky Sport.

“Ci avevo provato così tante volte. È stato bellissimo sciare, avevo una fiducia addosso, potevo fare quello che volevo. Forse sul San Pietro e nella parte bassa non ho sciato in maniera ottimale, ma va bene così”. Lo ha dichiarato l‘appuntato Scelto del Gruppo Sportivo Carabinieri Dominik Paris dopo aver vinto la medaglia di bronzo nella discesa dello sci alpino ai Giochi di Milano Cortina 2026.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Franjo Von Allmen (Svi) in 1’51″61

2. Giovanni Franzoni (Ita) a 0″20

3. Dominik Paris (Ita) 0″50

4. Marco Odermatt (Svi) 0″70

5. Alexis Monney (Svi) 0″75

6. Vincent Kriechmayr (Aut) 0″77

7. Daniel Hemetsberger (Aut) 0″97

8. Nils Allegre (Fra) 1’19”

9. James Crawford (Can) 1’39”

10. Kyle Negomir (Usa) 1’59”

11. Mattia Casse (Ita) a 1’67”

17. Florian Schieder (Ita) a 1’96”

BUONFIGLIO “GRANDE EMOZIONE COMINCIARE CON DUE MEDAGLIE”

“È una grandissima emozione iniziare con due medaglie e abbracciare Giovanni Franzoni e Dominik Paris. Questo è il premio per il loro impegno. La tensione era tale che non sono nemmeno riuscito a vedere la gara: ho alzato la testa solo dopo il traguardo, quando ho sentito l’urlo. I miei complimenti vanno al presidente della FISI, Flavio Roda”. Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, dopo la discesa libera maschile dei Giochi di Mialno-Cortina.

