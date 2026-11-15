Domenica ecologica a Venezia, mille alberi donati dai cittadini al Parco San Giuliano

VENEZIA (ITALPRESS) – Un nuovo contributo alla crescita del patrimonio verde cittadino e alla tutela della biodiversità, attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini. Sono oltre 1.150 gli alberi e le piantine forestali distribuiti questa mattina al Parco San Giuliano, nell’ambito della domenica ecologica promossa dal Comune di Venezia. L’iniziativa ha visto la consegna di circa 958 alberi destinati ai cittadini che hanno aderito al progetto regionale “Alberi in pianura” e di ulteriori 200 piantine forestali. Presenti la vicesindaco con delega al Verde pubblico, Francesca Zaccariotto, e il direttore dell’Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde pubblico del Comune di Venezia, Marco Mastroianni. “L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è incrementare il patrimonio arboreo pubblico e privato e il bilancio arboreo del territorio comunale, con particolare attenzione alle specie in grado di offrire risorse alimentari alle api e agli altri insetti impollinatori – ha dichiarato Zaccariotto – dopo il successo delle edizioni precedenti della Domenica Ecologica, che hanno visto la distribuzione gratuita ai cittadini di migliaia di piantine, l’Amministrazione ha deciso di riproporre l’iniziativa anche quest’anno, in quanto rappresenta un’importante occasione per coinvolgere direttamente la cittadinanza nella cura dell’ambiente”.

Sul valore della partecipazione e della responsabilità condivisa nella cura del territorio si è soffermato anche l’assessore all’Ambiente, Paolo Romor: “L’obiettivo dell’Amministrazione è semplice, ma fondamentale: prenderci cura del nostro territorio attraverso un’azione collettiva e sinergica. Questa iniziativa non si configura come un semplice dono simbolico, ma sancisce un vero e proprio patto di responsabilità condivisa tra istituzioni e comunità – è il commento di Romor – Un grazie sincero alla cittadinanza per la sensibilità che dimostra: adottare queste piante, custodirle con dedizione e farle crescere rappresenta un gesto concreto di cittadinanza attiva e di profondo rispetto per la natura, capace non solo di migliorare la qualità della vita nelle nostre città e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, ma anche di rafforzare il senso di appartenenza e la coesione sociale”. La distribuzione degli alberi rientra nel progetto “Alberi in pianura”, promosso dalla Regione del Veneto e finanziato attraverso la Legge regionale n. 14/2024, dedicata al sostegno di progetti comunali per la riqualificazione ambientale e il miglioramento dei servizi ecosistemici. L’iniziativa, realizzata con il supporto di Veneto Agricoltura, mira a incrementare il patrimonio arboreo pubblico e privato, favorendo la diffusione di specie autoctone e il sostegno agli insetti impollinatori. Le piante, certificate e provenienti dal Vivaio Regionale di Veneto Agricoltura, appartengono a diverse specie arboree e arbustive.

Un gesto concreto che contribuisce all’assorbimento della CO2, al miglioramento della qualità dell’aria, alla conservazione della biodiversità e alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, rafforzando il ruolo della comunità nella cura e nella valorizzazione del territorio.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

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