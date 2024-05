MILANO (ITALPRESS) – “Ho l’impressione che sia del premierato che dell’autonomia, si fa un gran parlare ma sono riforme che non arriveranno da nessuna parte e intanto si prende tempo”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante l’intervista a Live in Milano, l’evento organizzato da Sky Tg24. Il primo cittadino ha sottolineato che della riforma del premierato pensa “tutto il male possibile”, perchè “se c’è una cosa di cui sono felice pensando alla politica di questi anni è il ruolo che ha avuto il presidente della Repubblica, e di come i presidenti che si sono succeduti lo hanno interpretato”. “Una riforma che mina il ruolo della presidenza per me non funziona – ha sottolineato poi – . Quando vado al bar, non c’è uno che mi chiede del premierato. Interessano altre cose. Noi in parlamento eleggiamo delle persone? Assolutamente no. Quindi Probabilmente il vero tema è quello, non il premierato”. Inoltre, “c’è un attacco alla legge per l’elezione del sindaco. Ora si stanno un pò fermando e stanno parlando di altro. Ma c’è una proposta di portare il primo turno al 40 per cento anzichè al 50, perchè da calcoli elettorali così la destra è favorita”, ha concluso Sala. (ITALPRESS).

Foto: xm4