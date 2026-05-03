Perdono il controllo della moto e finiscono in un fossato: 2 morti nel Milanese

MILANO (ITALPRESS) – I corpi senza vita di due giovani – un ragazzo e una ragazza – di 26 e 25 anni, sono stati rinvenuti stamani intorno alle 8 sulla strada comunale 704 che collega i comuni di Tribiano e Mulazzano a sud di Milano.

Secondo la ricostruzione dei soccorritori, i due ieri sera mentre si trovavano a bordo di una moto di piccola cilindrata, avrebbero perso il controllo del mezzo finendo prima in un fosso di circa quattro metri e in seguito andando a sbattere su un palo in cemento.

La zona poco battuta di notte non ha consentito l’attivazione immediata dei soccorsi. I corpi dei due giovani, sono stati avvistati stamane da due passanti che hanno immediatamente attivato il NUE. Sul posto I vigili del fuoco del distaccamento volontario di Melegnano, Carabinieri di Tribiano e 118.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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