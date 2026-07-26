Rifiuti, Montuoro “Con il Piano d’Ambito si compie la riforma voluta dalla Regione”

CATANZARO (ITALPRESS) – “Il Piano d’Ambito dei rifiuti adottato dal Consiglio direttivo di Arrical dà attuazione operativa alla riforma voluta dalla Regione Calabria, che con l’istituzione di Arrical e l’approvazione del Piano regionale di Gestione dei rifiuti ha disegnato una strategia unitaria per il settore. Oggi quella visione trova il suo strumento attuativo a livello di ambito territoriale”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente della Regione Calabria, Antonio Montuoro, commentando l’esito della riunione del Consiglio direttivo dell’Autorità, che si è svolta nella Cittadella a Catanzaro.

“Il Piano d’Ambito, che fissa l’obiettivo dell’80% di raccolta differenziata entro il 2030, prevede il superamento della gestione comunale – spiega Montuoro – frammentata attraverso l’individuazione, per ciascuna delle tre macroaree in cui sarà suddiviso il territorio regionale, di un gestore unico responsabile dell’intero ciclo dei rifiuti, con l’avvio delle relative procedure di gara pubblica europea”.

I gestori saranno individuati attraverso procedure di gara pubblica europea, aperte e trasparenti, che assegneranno a un unico concessionario, per ciascuna macroarea, la responsabilità dell’intero ciclo dei rifiuti per un periodo di vent’anni. Il nuovo modello porterà inoltre benefici diretti per i cittadini: secondo le proiezioni elaborate, il costo medio annuo del servizio potrà scendere dagli attuali 247,94 euro a 218,84 euro per abitante, riportando la Calabria in linea con la media nazionale, con margini di ulteriore riduzione negli anni successivi.

“Con questo passaggio – conclude l’assessore Montuoro – diamo attuazione, con determinazione e in tempi rapidi, a un modello industriale e pubblico che colloca la Calabria tra le regioni più avanzate nella gestione del ciclo dei rifiuti. Continueremo ad accompagnare questo percorso con la stessa determinazione”.

– Foto Regione Calabria –