Un bimbo di 18 mesi muore in ospedale a Catanzaro, altri 4 compagni di asilo ricoverati

CATANZARO (ITALPRESS) – Un bambino di 18 mesi, residente a Zungri, nel vibonese, e frequentante un asilo nido di Tropea, è morto all’ospedale di Catanzaro dopo il trasferimento da Vibo Valentia, disposto in seguito al rapido aggravamento delle sue condizioni cliniche. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, i medici avrebbero ipotizzato un quadro di setticemia.

Altri quattro bambini che frequentano lo stesso asilo sono stati ricoverati con sintomi analoghi, presumibilmente riconducibili a un’infezione batterica. Tre di loro sono stati già dimessi, mentre un quarto resta ricoverato nel presidio ospedaliero di Catanzaro. Le autorità sanitarie stanno effettuando gli accertamenti necessari per chiarire l’origine dell’episodio e verificare l’eventuale collegamento tra i casi.

Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha aperto un’inchiesta, dopo la denuncia presentata dai familiari del piccolo. La magistratura ha disposto il sequestro della cartella clinica e della salma, sulla quale sarà eseguita l’autopsia nelle prossime ore per accertare le cause del decesso. Parallelamente, l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha avviato ulteriori verifiche, confermando come l’asilo nido avesse trasmesso una comunicazione formale per segnalare i primi casi e chiedere indicazioni sui protocolli da seguire. La scuola è stata chiusa per procedere alla sanificazione di tutti gli ambienti.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).