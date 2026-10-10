Rifiuti, educazione ambientale nelle scuole con il progetto “DJ Ric e i PlasticSound” della Regione Lazio

ROMA (ITALPRESS) – Parte la prossima settimana “DJ Ric e i PlasticSound”, il progetto di educazione ambientale promosso dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti, Area Rifiuti ed Economia Circolare, che porterà nelle scuole un percorso dedicato alla corretta gestione dei rifiuti e alla diffusione di una nuova cultura della sostenibilità. Le attività coinvolgeranno istituti di Roma e di diverse province del Lazio. Il progetto nasce per parlare alle nuove generazioni attraverso linguaggi differenti – fumetto, teatro, laboratori creativi e musica – trasformando concetti come riduzione, riuso, riciclo e raccolta differenziata in esperienze concrete e coinvolgenti. Il principio alla base dell’intero percorso è infatti quello di “imparare facendo, creando e raccontando”.

“La Regione Lazio ha investito oltre 60 milioni di euro per promuovere l’economia circolare, migliorare e innovare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ammodernare e creare nuove linee di trattamento e riciclo dei materiali raccolti, finanziare interventi per ammodernare e potenziare la rete di raccolta differenziata e gli impianti di riciclo. Con questa campagna di sensibilizzazione intendiamo intraprendere un viaggio nelle scuole del Lazio per dimostrare soprattutto alle giovani generazioni che imparare a rispettare l’ambiente può essere anche un’esperienza creativa, divertente e condivisa”, dichiara l’assessore al Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

Per i più piccoli, dalla scuola dell’infanzia ai primi due anni della primaria, arriverà uno spettacolo didattico di animazione con i personaggi di DJ Ric e dei PlasticSound, tra giochi di classificazione, attività pratiche, filastrocche e musica, per scoprire in modo divertente le prime regole della corretta gestione dei rifiuti. Gli alunni degli ultimi tre anni della primaria saranno invece protagonisti di laboratori teorici e pratici dedicati a riduzione, riuso, riciclo e raccolta differenziata, con lezioni frontali, simulazioni e attività di riuso creativo, attraverso le quali materiali destinati a diventare rifiuti potranno trasformarsi in nuovi oggetti.

Per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado sarà la musica a diventare strumento di comunicazione ambientale: laboratori di scrittura creativa, storytelling musicale e composizione di brani originali affronteranno temi come raccolta differenziata, economia circolare, cambiamento climatico e lotta alle ecomafie. Ad accompagnare l’intera campagna sarà infine il fumetto con le avventure di DJ Ric e i PlasticSound, distribuito agli alunni della scuola primaria come ulteriore strumento per avvicinare bambini e famiglie ai temi ambientali.

– foto IPA Agency –

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