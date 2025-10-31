Riciclaggio e truffa all’Unione Europea, ad Enna confiscati beni e denaro per 46 mila euro

ENNA (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna hanno dato esecuzione ad un provvedimento di confisca di denaro, beni e altre utilità fino alla somma di 46 mila euro, disposto dal locale Tribunale nei confronti di due cittadini della provincia di Messina condannati in via definitiva per riciclaggio.
La confisca giunge al termine di un’indagine condotta da personale della Sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza in servizio presso la locale Procura della Repubblica, unitamente a militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria del capoluogo ennese, incaricati di accertare la destinazione delle somme provento di una truffa in danno all’Unione Europea commessa dal titolare di un’azienda agricola avente sede nel Comune di Capizzi (ME).
