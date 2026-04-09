Ricci “Tregua in Iran importante per energia, ma frutto di una guerra sbagliata”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "È importante che ci sia una tregua, ovviamente molto fragile come vediamo in queste ore, ed è frutto di una guerra sbagliata e illegale, che sta creando tanti morti e sconquassi". Lo ha dichiarato l'eurodeputato del Partito Democratico Matteo Ricci, in un'intervista a Bruxelles, commentando gli sviluppi del conflitto e le conseguenze sul piano energetico ed economico. "Ha creato molti problemi energetici, con rimbalzi sulle borse con cui le imprese devono fare i conti - ha continuato Ricci-. Speriamo che la tregua regga e che si arrivi a una mediazione di pace: il cessate il fuoco è l'unico modo per liberare lo Stretto di Hormuz". Ricci ha poi sottolineato la necessità di una risposta europea: "Serve una risposta economica e diplomatica. Il rischio è quello della stagflazione, cioè una recessione accompagnata da un aumento dell'inflazione legato al costo dell'energia. Serve quindi una politica economica straordinaria". xf4/tvi/mca1