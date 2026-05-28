Nucleare, Artizzu (Sogin) “Pronti per far ripartire un eventuale impianto”

LECCE (ITALPRESS) - "Sogin in questo momento è l'unica società che ha zone controllate, zone radioattive, gestiamo una fase del decommissioning che è la stessa di una centrale in funzione perché di manutenzione e di smaltimento. Noi sappiamo gestire totalmente questa fase di manutenzione, di sicurezza e di smaltimento e abbiamo i lavoratori pronti per far ripartire un eventuale impianto". Così Gian Luca Artizzu, Amministratore Delegato Sogin, in occasione del Festival dell'Energia in corso a Lecce. "La sicurezza industriale, così come la immaginiamo oggi, è nata nel nucleare, anche le leggi ambientali che sono in Italia si sono ispirate alla alla sicurezza nucleare. Il nucleare misura tutto, la sicurezza per il nucleare è una sorta di ossessione, è una delle missioni principali; infatti, è la fonte di energia che è più sicura in assoluto - aggiunge - . La tempistica" per i nuovi impianti nucleari "dipende da due fattori: l'infrastruttura legislativa e regolamentare e poi l'intervento tecnologico". xb1/fsc/mca1