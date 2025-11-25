Renault R4 conquista il premio Best in classic 2025

MILANO (ITALPRESS) – Nell’ambito della kermesse internazionale Milano AutoClassica, sono stati svelati i Best in Classic 2025, gli esclusivi riconoscimenti assegnati da Ruoteclassiche alle eccellenze del mondo heritage dell’automotive.

La cerimonia di premiazione si è tenuta durante un evento svoltosi nel suggestivo Centro Congressi Stella Polare di Fiera Milano. Si tratta del quinto anno del progetto curato dalla redazione di Editoriale Domus: un’iniziativa che premia le vetture, i personaggi e le realtà che, nell’anno in corso, si sono distinte conquistando il cuore degli appassionati.

Nelle 10 categorie in gara ai Best in Classic 2025, Renault 4 E-tech Electric ha conquistato il premio per la categoria “Reloaded” con la seguente motivazione: “Sessant’anni dopo il debutto della sua antenata, è tornata in una nuova veste, con un design che gioca sul filo del tempo, reinterpretando le forme di un modello che ha fatto della semplicità il suo tratto distintivo”.

Venduta per oltre 30 anni in 8 milioni di unità in più di 100 Paesi del mondo intero, l’auto “blue-jeans”, come la definiva Pierre Dreyfus, icona degli anni Sessanta, l’auto per tutti e per tutto, simbolo di libertà, è stata reinventata completamente da Renault, diventando più che mai una voiture à vivre dei nostri giorni. Iconica, compatta, connessa, camaleontica e by the way 100% elettrica, R4 contibuirà, con R5 e Twingo E-tech Electric, all’obiettivo della Marca di democratizzare i veicoli elettrici in Europa.

Il prestigioso riconoscimento di Best in Classic 2025, è stato decretato dalla giuria di esperti presieduta dal Direttore Gian Luca Pellegrini e quest’anno composta da Silvia Nicolis, Monica Mailander, Valentino Balboni, Cristiano Michelotto, Ronnie Kessel, Marco Makaus e Giovanni Tombolato.

