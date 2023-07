MILANO (ITALPRESS) – “Ho avuto un’accoglienza strepitosa e i primi giorni sono stati ottimi. Ho parlato con Pioli e i miei compagni che mi hanno accolto affettuosamente. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra”. Così Tijjani Reijnders, nuovo centrocampista del Milan, nel corso della conferenza stampa di presentazione. L’olandese classe 1998 è arrivato in rossonero dopo l’esperienza all’AZ Alkmaar. “Quando ero giovane ho visto grandi connazionali che sono stati qui e hanno fatto cose incredibili per questo club. Spero di fare cose molto positive con questa squadra, ammiro Seedorf”. Poi sul suo ruolo: “Sono un moderno centrocampista, sono un jolly, posso fare più ruoli”. Reijnders prima di arrivare in rossonero era stato accostato al Barcellona: “Dopo aver parlato con Moncada e Pioli è stato tutto più facile. Poi ho parlato con diverse persone, una in particolare, che mi ha spiegato che tipo di opportunità era arrivare in Italia”. Sulle possibili somiglianze con Koopmeiners, anche lui arrivato in Italia – all’Atalanta – dall’AZ, ha aggiunto: “Non abbiamo uno stile di gioco simile, lui ha un tiro forte mentre io sono più creativo e mi piace dribblare”. Infine, sui nuovi compagni e l’importanza che può rappresentare il Milan nella sua carriera: “Ho osservato quello che ha fatto il Milan lo scorso anno. Leao e Theo sono due giocatori con i quali non vedo l’ora di giocare. Essere qui è uno step molto importante, sono pronto a prendermi anche la responsabilità sui calci piazzati”.

– Foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]