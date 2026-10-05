Regione Veneto protagonista ad Expo Belgrado 2027, Zecchinato “La Serbia rappresenta un mercato strategico”

VENEZIA (ITALPRESS) – Il Veneto sarà protagonista ad Expo 2027 Belgrado, l’Esposizione Internazionale Specializzata in programma nella capitale serba dal 15 maggio al 15 agosto 2027. È stato firmato l’accordo che definisce le modalità di partecipazione della Regione all’interno del Padiglione Italia. A sottoscrivere l’intesa sono stati l’assessore regionale alla Cooperazione Interregionale, Marco Zecchinato, e il Commissario del Padiglione Italia, l’Ambasciatore in Serbia, Luca Gori.

Il Veneto sarà presente dal 20 al 22 giugno 2027 con uno spazio espositivo dedicato e sarà protagonista delle Giornate Regionali, per promuovere il territorio, le sue eccellenze e le opportunità di collaborazione internazionale.

“La Serbia rappresenta un mercato strategico per il Veneto, con il quale abbiamo consolidato rapporti di collaborazione in ambito economico, turistico e culturale – sottolinea Zecchinato -. Expo 2027 Belgrado sarà un’importante occasione per presentare le eccellenze venete nell’area balcanica, con un focus sullo sport e sullo storico distretto dello Sportsystem, espressione di un ecosistema produttivo di rilievo internazionale”.

L’Expo, dal titolo “Giocare per l’umanità: sport e musica per tutti”, vedrà la partecipazione di circa 140 Paesi.

– Foto Regione Veneto –

(ITALPRESS).