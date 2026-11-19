VENEZIA (ITALPRESS) – “E’ una notizia straordinaria per il Veneto, per Venezia e per tutto il sistema produttivo del Nord-Est. Porto Marghera sarà il primo hub strategico europeo per le materie prime critiche. La Commissione europea ha individuato nel progetto presentato dall’Italia insieme ai Paesi Bassi quello meglio attrezzato per rispondere alle esigenze del continente. E’ un riconoscimento importante, che premia una candidatura di sistema, l’ottimo lavoro dell’assessore Massimo Bitonci e di tutte le istituzioni del territorio, a partire dal Comune di Venezia e dal Sindaco Simone Venturini”. Così il presidente della Regione Alberto Stefani commenta l’annuncio del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, arrivato oggi al Forum delle materie prime di Milano. “Quando nei mesi scorsi abbiamo sostenuto con convinzione questa candidatura – prosegue Stefani – avevamo chiara la posta in gioco: portare il Veneto dentro una delle partite industriali più importanti per il futuro dell’Europa. Le materie prime critiche sono indispensabili per la microelettronica, l’automotive, le tecnologie avanzate, la transizione energetica e la digitalizzazione. Garantirne la disponibilità è essenziale per le nostre imprese, per ridurre le dipendenze dall’estero e rafforzare la nostra autonomia”.

“Abbiamo creduto fin dall’inizio nelle potenzialità di Porto Marghera e nella forza del suo ecosistema industriale e logistico. Parliamo di un’area che può contare su oltre 1.400 imprese e 15 miliardi di euro di valore della produzione, inserita in una rete di collegamenti che mette in relazione i porti, gli interporti e i principali corridoi europei. La candidatura italiana ha saputo valorizzare proprio questa dimensione: Porto Marghera come fulcro di una piattaforma che coinvolge anche Trieste, Ravenna, l’Interporto Quadrante Europa di Verona e la filiera industriale del Nord-Est”. “Il risultato di oggi dimostra che il Veneto sa giocare partite europee. Ringrazio il ministro Adolfo Urso e il Governo Meloni per aver portato avanti questo progetto con determinazione. La Regione ha sostenuto questa prospettiva sin dall’inizio, consapevole delle ricadute che può generare per Venezia e per l’intero tessuto produttivo regionale. Adesso dobbiamo guardare alla fase successiva: questo riconoscimento deve tradursi in investimenti e occupazione qualificata. È una grande occasione per Venezia e non intendiamo sprecarla”.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Veneto –

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