La Regione Sardegna stanzia 1,3 mln per gli aspiranti insegnanti di sostegno

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Regione Sardegna per la prima volta stanzia un importante finanziamento da destinare agli aspiranti insegnanti di sostegno: con la Legge di stabilità, per l’anno 2025, sono stati messi a disposizione un milione e 350 mila euro.

Questo significa che si potranno supportare gli ammessi ai Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico con un contributo di circa 2 mila euro, che servirà ad abbattere i costi delle tasse di iscrizione all’Università di Cagliari o di Sassari.

“È una grande occasione sia per i docenti che aspirano a diventare di ruolo con l’incarico del sostegno, sia per gli alunni. Saremo così in grado di fornire alle ragazze e ai ragazzi con disabilità personale qualificato che li supporterà nel percorso di studi, in base alle loro particolari esigenze”, ha detto l‘assessora della Pubblica Istruzione, Ilaria Portas. “Sappiamo che c’è sempre maggiore richiesta di queste figure professionali e questa opportunità, che arriva anche con il contributo della Regione, credo sia di notevole importanza nell’ottica di rispettare il principio del diritto allo studio, ovvero dare a tutte e tutti le stesse opportunità”.

-Foto Regione Sardegna-

(ITALPRESS).